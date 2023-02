Cina, da Usa abuso su stop a TikTok da dispositivi governo

(ANSA) - PECHINO, 28 FEB - Gli Stati Uniti, "in quanto maggiore potenza mondiale, hanno tanta paura di un'app che piace ai giovani, sono troppo poco sicuri". Questo il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, sulla disposizione della Casa Bianca alle agenzie governative per garantire che l'app cinese TikTok sia disabilitata dalle apparecchiature e dai sistemi federali in 30 giorni. "Ci opponiamo con forza alla pratica sbagliata degli Stati Uniti di generalizzare il concetto di sicurezza nazionale, di abusare del potere statale e di sopprimere irragionevolmente le società di altri Paesi", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano. (ANSA).