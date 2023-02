Pakistan, almeno 20 connazionali annegati nel naufragio di Cutro

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Le notizie sull'annegamento di oltre due decine di pakistani in una tragedia in barca in Italia sono profondamente angoscianti e preoccupanti. Ho ordinato al Ministero degli Esteri di accertare i fatti il prima possibile e dare fiducia alla nazione": così il premier pachistano Muhammad Shehbaz Sharif commentando la presenza di numerosi pachistani tra le vittime del naufragio di Cutro (Crotone). (ANSA).