Cia, Xi potrebbe invadere Taiwan entro il 2027

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - Xi Jinping ha dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan "entro il 2027" anche se comincia ad avere dubbi sulla sua capacità di riuscire a farlo dopo aver assistito alla debacle della Russia in Ucraina. Lo ha detto il capo della Cia, William Burns, in un'intervista alla Cbs".

"Non è detto la Cina invaderà Taiwan nel 2027 o in qualsiasi altro anno", ha precisato tuttavia il capo dell'Agenzia. "La nostra valutazione a oggi è che il leader e i capi dell'esercito di Pechino non siano sicuri di riuscire a portare a termine la missione". (ANSA).