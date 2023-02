Alla parata del Gay Pride in Australia anche il premier Albanese

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Anthony Albanese è diventato il primo premier australiano in carica a prendere parte alla parata del Gay and Lesbian Mardi Gras di Sydney, uno dei più grandi eventi di questo genere al mondo. Lo riporta la Bbc, precisando che la nota Oxford Street è stata attraversata da più di 12.000 partecipanti e 200 carri allegorici. È la prima volta che la sfilata si tiene nella sua forma tradizionale dal 2019 a causa delle restrizioni dovute al Covid.

"Questa è una celebrazione dell'Australia moderna", ha detto Albanese, precisando che "le persone vogliono vedere che il loro governo rappresenta tutti, senza distinzione alcuna su chi amano o quale che sia la loro identità".

Alle celebrazioni ha preso parte anche Penny Wong, la prima donna apertamente gay del parlamento australiano.

La presenza del primo ministro, che in passato ha sfilato alla parata come deputato, è stata accolta con applausi, sebbene i suoi critici l'abbiano accusato di assecondare una minoranza che starebbe cambiando l'agenda politica australiana. (ANSA).