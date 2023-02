Usa-Corea Sud, esercitazione simulata contro Pyongyang

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno tenuto un'esercitazione simulata al Pentagono in seguito alla crescente minaccia nucleare di Pyongyang che nelle ultime ore ha annunciato di aver testato quattro missili da crociera strategici. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento della Difesa Usa.

"Abbiamo immaginato uno scenario che prevedesse l'uso di armi nucleari da parte della Corea del Nord", hanno dichiarato Seul e Washington in una dichiarazione congiunta sottolineando di essere pronte "a rispondere alle minacce" del leader nordcoreano di Kim Jong Un. Le delegazioni americana e sudcoreana hanno anche visitato una base di sottomarini nucleari in Georgia.

