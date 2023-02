Singapore: il 15 febbraio la Giornata della 'Difesa Totale'

(ANSA) - SINGAPORE, 13 FEB - Il 15 febbraio di ogni anno scattano le sirene del sistema pubblico di emergenza di Singapore su tutta l'isola per la Giornata della Difesa Totale, una esercitazione che simula la fuga dell'intera popolazione in luoghi protetti in caso di conflitto armato.

Più di 580 rifugi pubblici sono stati realizzati sul territorio singaporeano per proteggere la popolazione in caso di conflitto. Sono tutti forniti di rete idriche, filtri ultravioletti, generatori diesel e sistemi di filtraggio dell'aria per garantire sempre la disponibilità di acqua potabile, elettricità e aria pulita. I rifugi dispongono inoltre di un'area di decontaminazione in caso di attacchi con armi biochimiche o radioattive.

In tempo di pace le unità della Singapore Civil Defence Force (SCDF) si esercitano per mantenere sempre pronto il meccanismo in caso di necessità. In caso di attacco le stesse unità guideranno la popolazione sulle procedure da seguire per l'accesso ai ricoveri. (ANSA).