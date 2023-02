Cina in missione a febbraio in Italia, Francia e Russia

Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi sarà impegnato, "su invito dei rispettivi governi", in una missione in Francia, Italia, Ungheria e Russia dal 14 al 22 febbraio prossimi. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui Wang, componente del Politburo del Pcc, parteciperà anche alla 59esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco e "terrà un discorso alla sessione cinese per comunicare la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile sostenuta dal presidente Xi Jinping e condividere la posizione di Pechino sulle principali questioni globali".