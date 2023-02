Pechino, commenti Biden su Xi 'estremamente irresponsabili'

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - La Cina giudica "estremamente irresponsabili" i commenti fatti da Joe Biden sul leader cinese Xi Jinping, che secondo il presidente americano ha di fronte "problemi enormi".

"Questo tipo di retorica da parte degli Stati Uniti è estremamente irresponsabile e va contro l'etichetta di base della diplomazia", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning.

In un'intervista a Pbs, Biden ha dichiarato che l'economia cinese "non funziona molto bene" e che Xi ha "enormi problemi" sul piano economico. "Trovatemi un solo leader mondiale che vorrebbe prendere il suo posto", ha detto.

Pechino ha anche conferma di aver rifiutato una chiamata telefonica da parte del capo del Pentagono per via dell'abbattimento nei giorni scorsi del pallone cinese che aveva sorvolato il territorio statunitense: decisione che la Cina definisce "irresponsabile". "L'approccio irresponsabile e sbagliato da parte degli Usa non ha creato un'atmosfera di dialogo e di scambio fra i militari" dei due Paesi, ha detto il ministero della Difesa cinese in una nota. (ANSA).