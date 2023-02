Afghanistan: vice Segretario Onu, qui in favore delle donne

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, è in Afghanistan a colloquio con i leader del governo de facto "per discutere - come scrive in un tweet - l'annullamento dei recenti divieti per i diritti e l'istruzione delle donne e delle ragazze afghane".

"A Kandahar ho incontrato le autorità de facto e il Consiglio degli Ulema - scrive ancora la rappresentante Onu - per cercare spazi e avviare un dialogo per portare in primo piano i diritti delle donne e delle ragazze. Siamo pronti a trovare soluzioni in modo che le donne non siano intrappolate nel fuoco incrociato delle restrizioni" . In un altro tweet Mohammed aggiunge" le donne afghane hanno la capacità e la mentalità per contribuire all'economia che porta benefici all'intera società. Ora è il momento di fargli spazio". (ANSA).