India, Modi celebra Gandhi a 75 anni dal suo assassinio

(ANSA) - NEW DELHI, 30 GEN - Il premier Narendra Modi ha reso omaggio oggi al Mahatma Gandhi, nell'anniversario del suo assassinio, 75 anni fa.

"Mi inchino a Bapu nel giorno della sua morte e ricordo i suoi insegnamenti", ha twittato prima di partecipare ad una solenne cerimonia nella capitale indiana.

L'anniversario della morte del Mahatma, chiamato nel paese con il soprannome di Bapu "padre", coincide in India con il "Giorno dei Martiri".

Gandhi fu assassinato nel 1948 a Delhi durante una cerimonia multireligiosa da Nathuram Godse, un integralista indù che non accettava l'atteggiamento "conciliatorio" di Gandhi verso la minoranza musulmana.

Un movimento per la riabilitazione dell'assassino, giustiziato nel 1949, sta serpeggiando in tutta l'India negli ultimi anni.

Sebbene Modi non abbia mai commentato esplicitamente gli sforzi dei nazionalisti per onorare Godse, il suo governo ha ripetutamente apprezzato l'ideologo Vinayak Damodar Savarkar, noto come mentore di Godse.

Tushar Gandhi, 63enne bisnipote del Mahatma ha dichiarato la settimana scorsa che da quando il Bjp è al potere la figura di Godse sta riaffiorando pericolosamente: "la sua ideologia è stata quella dell'odio, della polarizzazione e delle divisioni; una filosofia che, prima o poi, divorerà il nostro paese".

(ANSA).