Singapore: 43enne sorda incassa oltre 200mila dollari in 3 mesi

Una 43enne singaporeana sorda ha incassato più di S$ 200,000 nel giro di 3 mesi vendendo prodotti di bellezza in rete. La signora non è una influencer, una fashionista o esperta di bellezza.

Colpita da sordità sin da bambina, la signora ha da sempre avuto il desiderio di dare voce ai non udenti. Questo desiderio l'ha spinta a unirsi alla piattaforma di social commerce online locale Mdada.

La signora ospita le sue sessioni principalmente nella lingua dei segni di Singapore (SgSL), che la comunità dei non udenti di Singapore usa, mescolando un po' di inglese parlato e dialetti locali.

Per la signora non si tratta solo di rendere accessibile ai non udenti la vendita al dettaglio online e fornire loro una forma di intrattenimento, ma anche il sogno di sensibilizzare la comunità dei non udenti e mostrare al mondo che le persone sorde possono fare le stesse cose delle persone udenti. (ANSA).