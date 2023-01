Guanti trasmettono tocco e presa, per formazione medici

Ricercatori della National University of Singapore (NUS) hanno creato un paio di guanti tattili che saranno presto utilizzati per la formazione medica nella realtà virtuale (VR), per avvicinare l'esperienza del metaverso alla realtà. I dispositivi HaptGlove sono in grado di trasmettere tocco e presa quando interagiscono con oggetti nel metaverso, ad esempio quando l'utente controlla il polso su un avatar digitale o esegue incisioni con strumenti chirurgici.

I guanti sono anche senza cavi, non necessitano di cavi o accessori ingombranti per alimentarli, il che darà loro un vantaggio in termini di usabilità rispetto ad altri guanti tattili ora disponibili, ha affermato il membro del team di ricerca Yeo Joo Chuan dell'Institute for Health Innovation and Technology (iHealthtech) del NUS. "Una cosa che manca a molti guanti sul mercato è il senso del tatto, poiché gli utenti non saranno in grado di sentire com'è un oggetto nel mondo digitale.

Questo è il fulcro della nostra ricerca, fornire un'esperienza immersiva nel mondo virtuale", ha detto il dottor Yeo durante una presentazione del prototipo. (ANSA).