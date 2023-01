Governo India, 'documentario Bbc su Modi è frutto di pregiudizi'

(ANSA) - NEW DELHI, 19 GEN - Il governo di Delhi critica per "pregiudizio, mancanza di obiettività e per l'evidente atteggiamento di superiorità di stampo coloniale", il documentario "India: the Modi Question" trasmesso dalla Bbc il 17 gennaio. Lo ha detto Arindam Bagchi, portavoce del Ministero agli Esteri indiano.

Bagchi ha usato parole molto decise: "Questo documentario crea interrogativi non sui suoi contenuti ma sugli autori e su chi si permette di proporre al mondo questa narrazione. Ci chiediamo chi possa essere dietro questa scelta e quale sia l'agenda che l'ha ispirata".

La messa in onda del secondo episodio del documentario della rete televisiva nazionale britannica è prevista per il 24 gennaio. La Bbc presenta il reportage come "un'indagine sulle tensioni tra il Premier indiano Modi e la minoranza musulmana, con approfondimenti sul suo ruolo nei disordini e nelle violenze che nel 2002 in Gujarat provocarono almeno mille morti". (ANSA).