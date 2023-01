India: ondata di freddo a Delhi, ieri la minima era 1,4 gradi

(ANSA) - NEW DELHI, 17 GEN - Prosegue l'ondata di freddo nella capitale indiana: con una minima ieri di 1,4 gradi, Delhi sta soffrendo per temperature addirittura più basse di quelle che abitualmente si riscontrano in questo periodo dell'anno nelle destinazioni turistiche himalayane.

Secondo l'IMD, il Dipartimento Meteorologico Indiano, il freddo anomalo, che ha fatto scattare un' "allerta gialla" nella pianura del nord dell'India, infierirà ancora per i prossimi due giorni. (ANSA).