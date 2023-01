Terremoti: sisma 7.6 a largo costa Indonesia

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato al largo della costa dell'Indonesia. Lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 427 chilometri a sud dell'isola indonesiana di Ambon, a una profondità di 95 chilometri, ha riferito ancora l'Usgs. L'Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica (Bmkg) ha segnalato alcune scosse di assestamento di magnitudo 5.5 e dato l'allarme per un potenziale tsunami, poi revocato.

Il 21 novembre, un terremoto di magnitudo 5,6 si è registrato sull'isola principale di Giava: a causa del sisma sono morte 602 persone. Ma il sisma più devastante nell'area si è verificato il 26 dicembre del 2004 al largo di Sumatra: il terremoto di magnitudo 9.1 ha generato uno tsunami nell'Oceano Indiano che ha ucciso più di 230.000 persone in Sri Lanka, India e Thailandia.