Covid: governo Filippine, ora Paese a 'basso rischio'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il governo filippino ha dichiarato oggi che il Paese è ora a "basso rischio" Covid: lo ha reso noto il portavoce del presidente Rodrigo Duterte, Karlo Nograles.

L'annuncio, riportano i media internazionali, giunge una settimana dopo la riapertura del Paese ai turisti internazionali dopo due anni di chiusura pressoche' totale.

"La Regione della Capitale Nazionale e l'intero Paese adesso sono classificate a basso rischio" in termini di crescita dei contagi, incidenza e capacità del sistema sanitario, ha detto Nograles.

Nell'ultima settimana i casi nel Paese si sono mantenuti su una media di circa 3.600 al giorno, ma si teme che questo livello aumenti con l'avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del nove maggio prossimo. Secondo le autorità sanitarie, circa il 56% della popolazione è pienamente vaccinata ed i tassi di occupazione dei letti d'ospedale sono attorno al 30%.

La sottosegretaria alla Sanità, Maria Rosario Vergeire, ha assicurato che il governo ha intenzione di abolire tutte le misure anti Covid, ma Manila non si è ancora pronunciata sui tempi. (ANSA).