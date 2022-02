Covid: Giappone, nuovo record 236 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il Giappone ha registrato un nuovo record giornaliero di morti per coronavirus nelle ultime 24 ore a quota 236, il livello più alto dall'inizio della pandemia: il dato, scrive il Guardian, porta il bilancio complessivo di queste vittime a 20.759.

Il Paese segna ormai dall'inizio dell'anno oltre 100 decessi al giorno a causa del Covid, soprattutto tra gli anziani, sulla scia di una sesta ondata di infezioni trainata dalla variante Omicron.

Il numero complessivo di casi ha superato la soglia dei quattro milioni e si comincia a registrare un lieve calo giornaliero dei contagi, ma secondo gli esperti i morti potrebbero continuare ad aumentare a causa di vari recenti focolai scoppiati in residenze per anziani. (ANSA).