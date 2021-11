Omicron: Hong Kong chiude ingressi ad altri 4 Paesi africani

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Le autorità di Hong Kong hanno chiuso le frontiere ai cittadini di altri quattro Paesi africani, rafforzando allo stesso tempo le misure di quarantena anti Covid per i residenti della colonia in arrivo da queste nazioni.

Secondo quanto riporta la Cnn, alla luce della variante Omicron del coronavirus da oggi i cittadini dell'ex colonia provenienti da Angola, Etiopia, Nigeria e Zambia dovranno trascorrere sette giorni in isolamento in una struttura governativa sottoponendosi a tamponi quotidiani e, al termine di questo periodo, dovranno trascorrere un'altra quarantena di 14 giorni in uno degli appositi hotel.

Queste misure erano già state adottate per i residenti di Hong Kong in arrivo da Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe. Ai non residenti provenienti da tutti questi Paesi è vietato l'ingresso a Hong Kong. (ANSA).