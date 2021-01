India, incendio in ospedale: morti 10 neonati

(ANSA) - MUMBAI (INDIA), 09 GEN - Dieci bambini sono morti stamattina nell'incendio scoppiato nel reparto di maternità di un ospedale dello stato indiano del Maharashtra.

Il personale ha messo in salvo altri sette dei neonati che erano in quel momento del nosocomio distrettuale di Bhandara. I bimbi morti avevano un'età compresa tra pochi giorni e tre mesi.

"La causa dell'incendio non è ancora nota", hanno detto fonti ospedaliere.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato di "tragedia straziante". Il leader dell'opposizione Rahul Gandhi ha definito le morti "estremamente tragiche". Le autorità hanno ordinato un'indagine immediata. (ANSA).