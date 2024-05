La Colombia avvia la prima esplorazione al galeone dei tesori

La Colombia ha lanciato la fase iniziale di una spedizione sottomarina per esplorare il galeone spagnolo San José, affondato più di 300 anni fa e che si ritiene contenga manufatti del valore di miliardi di dollari, i cui diritti sono contesi tra vari Paesi.

La prima fase della spedizione si concentrerà sulla fotografia del relitto con sensori remoti "non intrusivi", ha affermato l'Istituto colombiano di antropologia e storia (Icanh). Tali immagini verranno poi utilizzate per costruire un inventario delle scoperte archeologiche sui fondali.

I risultati di questa spedizione iniziale potrebbero aprire la strada a ulteriori esplorazioni, che includerebbero il recupero di materiali archeologici dal naufragio. I ricercatori prevedono inoltre di utilizzare una nave sottomarina con tecnologie di posizionamento acustico e un veicolo telecomandato con vari sensori e strumenti in grado di scendere nelle profondità del sito.

Il governo di Gustavo Petro ha intanto dichiarato "area archeologica protetta della Nazione" la zona del Mar dei Caraibi dove è affondato il galeone. Questa è la prima volta che la Colombia designa un'area marina come area di interesse archeologico.



