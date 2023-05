Brasile: scontri tra indigeni e polizia a San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAG - Le proteste in corso in tutto il Brasile contro un polemico disegno di legge che rischia di impedire alle popolazioni indigene il diritto ad ottenere titoli di proprietà fondiaria sono sfociate martedì in gravi scontri nella metropoli di San Paolo tra manifestanti e polizia.

La situazione è precipitata dopo che le forze dell'ordine hanno deciso di sgomberare il posto di blocco istituito dai residenti della riserva di Jaragua sulla principale autostrada che collega la città al'importante porto di Santos.

La riserva Jaragua alla periferia di San Paolo ospita diverse comunità di indigeni guarani. (ANSA).