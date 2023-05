Brasile: primo sì alla legge sulle terre indigene

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 MAG - In Brasile la plenaria della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che modifica il sistema di delimitazione delle terre indigene nel Paese, il cosiddetto 'Marco temporal'. Il testo ha ricevuto il via libera con 283 voti favorevoli e 155 contrari, con un'astensione, e passa ora all'esame del Senato.

La norma limita la demarcazione delle terre indigene a quelle che erano già occupate dai popoli nativi prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1988 e va nella direzione auspicata dall'agrobusiness. In giornata si sono intanto moltiplicate le proteste degli indigeni, con scontri con la polizia. (ANSA).