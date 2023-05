Vinto in Brasile il premio 'Inventiamo una banconota'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Una classe, la 5C, della scuola primaria dell'Istituto italo-brasiliano biculturale Fondazione Torino di Nova Lima, in Brasile, è la vincitrice della decina edizione del concorso "Inventiamo una banconota" bandito dal Maeci, in collaborazione con la Banca d'Italia e il Mim, per promuovere l'educazione finanziaria nelle scuole italiane all'estero. Il concorso invita gli alunni delle scuole italiane in territorio nazionale e all'estero a elaborare il bozzetto di una banconota immaginaria. Il tema di quest'anno è stato "Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite".La classe vincitrice riceverà un premio di 2.500 euro per lo sviluppo delle attività didattiche.

L'Istituto italo-brasiliano biculturale Fondazione Torino è una delle 45 scuole paritarie italiane nel mondo. Conta a oggi più di 1.400 alunni e offre un percorso di istruzione che va dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo è una rete internazionale di istituzioni educative che conta ad oggi 7 scuole statali, 45 scuole paritarie, 92 sezioni italiane in scuole straniere, 132 lettorati in università straniere e oltre 10.000 corsi di lingua e cultura italiana. (ANSA).