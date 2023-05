Messico: sale livello di allerta per il vulcano Popocatepetl

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 22 MAG - Le autorità del Messico hanno innalzato il livello di allerta per il vulcano Popocatepetl, che ha incrementato la sua attività e potrebbe incidere sul traffico aereo e sulla vita di chi vive nelle vicinanze, comprese le popolazioni più lontane.

La Protezione civile ha annunciato che il livello di allerta è stato elevato da "fase 2 gialla a fase 3 gialla" dopo che, sabato, le operazioni all'aeroporto di Città del Messico erano state temporaneamente sospese per la caduta di cenere.

L'attuale livello è quello che precede il rosso, di rischio alto, anch'esso suddiviso in due fasi, ha spiegato in conferenza stampa la coordinatrice della Protezione civile, Laura Velázquez.

Il Popocatépetl, situato nel Messico centrale, è uno dei vulcani attivi più pericolosi dell'America Latina. Ha ripreso la sua attività eruttiva nel 1994. (ANSA).