Covid: Brasile, 'è ora di intensificare la vaccinazione'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 MAG - Nonostante la fine dell'emergenza sanitaria da coronavirus decretata dall'Oms, il governo brasiliano ha deciso di "intensificare la vaccinazione" contro il Covid-19.

"Un avviso: è ora di intensificare la vaccinazione. I ricoveri e i decessi per Covid-19 si verificano principalmente in individui che non hanno assunto le dosi di vaccino raccomandate", ha affermato la ministro della Salute, Nísia Trindade, in una dichiarazione a reti unificate andata in onda la notte scorsa.

"Per questo il ministero della Salute, insieme a Stati e Comuni, da febbraio porta avanti un movimento nazionale per la vaccinazione di richiamo contro il Covid-19. Questo è il modo più efficace e sicuro per proteggere la nostra popolazione.

Dobbiamo essere uniti per la salute, in difesa della vita", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva. (ANSA).