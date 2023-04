Lula riceve ministro degli Esteri russo a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 17 APR - Poco dopo aver appena terminato un viaggio in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, riceve oggi a Brasilia il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, con il quale parlerà della guerra in Ucraina. L'incontro dovrebbe svolgersi nel pomeriggio al Palacio do Planalto, secondo il portale Metropoles e la radio Cbn.

L'agenda di Lavrov inizierà a Palacio do Itamaraty, dove incontrerà il ministro degli Esteri, Mauro Vieira.

A Pechino e ad Abu Dhabi, Lula ha criticato la posizione degli Stati Uniti di fronte al conflitto, causando malcontento all'ambasciata Usa a Brasilia, secondo le informazioni del canale GloboNews.

Lula e il suo omologo cinese, Xi Jinping, hanno espresso la volontà di trovare una soluzione pacifica nel documento congiunto diffuso venerdì a Pechino. (ANSA).