Brasile: Bolsonaro restituisce i goielli sauditi

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 MAR - Su ordine della Corte dei Conti i legali dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno restituito oggi i gioielli ricevuti in dono dal governo dell'Arabia Saudita. Gli avvocati dell'ex capo dello Stato hanno consegnato il prezioso regalo valutato circa 80 mila euro presso una succursale di Brasilia della banca statale Caixa Economica Federal. Un altro lotto di gioielli appartenenti a Bolsonaro si trova invece sotto sequestro in un deposito statale dopo essere stato sottratto all'aeroporto di San Paolo a un soldato che aveva cercato di introdurlo clandestinamente in Brasile in uno zaino.

Si tratta di una collana, orecchini e vari altri gioielli, regalati sempre dall'Arabia Saudita all'ex first lady, Michelle Bolsonaro, per un valore stimato in 3,2 milioni di euro circa.

Secondo quanto riferisce il quotidiano "O Globo" Bolsonaro, che si trova dal 30 dicembre negli Usa, dovrebbe fare ritorno in Brasile mercoledì prossimo con un volo dell'aerolinea Gol proveniente da Orlando, in Florida.

L'ex leader ultraconservatore e' indagato in Brasiile dalla Corte suprema (Stf) anche per il suo presunto coinvolgimento nell'assalto ai palazzi del potere di Brasilia avvenuto l'8 gennaio ad opera di suoi sostenitori. (ANSA).