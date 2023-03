Brasile: l'Italia organizza conferenza su politiche infanzia

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il Console Generale d'Italia a San Paolo, Domenico Fornara, ha preso parte alla conferenza 'La città dei bambini', ospitata dalla prefettura di Jundia, per studiare come sviluppare le politiche dell'infanzia.

Insieme al Console hanno partecipato alla conferenza la dirigente scolastica del Consolato, Monica Faggionato, e il pedagogista Francesco Tonucci, noto anche con lo pseudonimo di Frato, autore di numerosi libri sull'infanzia, l'educazione e la formazione dei docenti nonché creatore del progetto internazionale La Città dei Bambini.

Nel 1991 Tonucci ha realizzato a Fano, sua città natale, il progetto 'La città dei bambini' con lo scopo di creare una città il cui punto di riferimento fossero i bambini. Il progetto ha avuto successo e si è diffuso in diverse parti del mondo, in particolare in Sudamerica dove si contano più di 200 città aderenti all'iniziativa. (ANSA).