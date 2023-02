Perù: Fujimori ricoverato in ospedale per problemi cardiaci

(ANSA) - LIMA, 07 FEB - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che sconta una lunga pena carceraria per violazione dei diritti umani e corruzione, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Lima per problemi cardiaci.

Le autorità sanitarie peruviane, riferisce l'agenzia di stampa statale Andina, hanno precisato che il ricovero è avvenuto in emergenza nell'ospedale Vitarte della capitale, dove ora l'ex capo di stato si trova "in condizioni stabili".

In particolare Fujimori avrebbe manifestato una acuta alterazione della frequenza cardiaca, una patologia che già in passato lo aveva costretto a far ricorso alle cure dei sanitari.

Dopo aver guidato il Perù con pugno di ferro fra il 1990 e il 2000, Fujimori è stato processato e condannato nel 2009 per corruzione e crimini contro l'umanità a 25 anni di carcere che sta scontando nella prigione Barbadillo della capitale peruviana. (ANSA).