Lula: impegnato a finalizzare l'intesa Ue-Mercosur nel semestre

(ANSA) - BRASILIA, 31 GEN - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, al termine del suo incontro col cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha detto di essere impegnato a finalizzare l'accordo Ue-Mercosur in questo semestre.

"Ci siederemo al tavolo delle trattative" con l'atteggiamento "più aperto possibile" per poter "chiudere l'accordo nel semestre", ha assicurato Lula.

Il leader sudamericano ha ricordato che durante il suo mandato, tra il 2007 e il 2010, è stato "vicino" a raggiungere l'intesa ed ha affermato che uno degli ostacoli per l'accordo è stata l'attitudine della Francia, in difesa dei suoi prodotti agricoli. (ANSA).