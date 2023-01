Berlino annuncia 202mln euro di azioni per l'ambiente in Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 GEN - La ministra tedesca della Cooperazione e dello sviluppo economico, Svenja Schulze, ha annunciato un investimento di circa 202,4 milioni di euro in azioni ambientali in Brasile.

Tra le attività, oltre al ritorno ufficiale dei tedeschi al Fondo Amazzonia, con un contributo di 35 milioni di euro, che in parte sarà usato per far fronte alla grave crisi umanitaria che colpisce la terra Indigena Yanomami, sono previsti 29 milioni di euro di sussidi alla Banca nazionale brasiliana per lo sviluppo economico e sociale e alla Banca tedesca per lo sviluppo (KfW) a sostegno di un fondo di garanzia dell'efficienza energetica per le piccole e medie imprese.

Altri 5,37 milioni di euro andranno ad una partnership tra la società federale tedesca Giz e il ministero delle Miniere e dell'Energia brasiliano per un progetto di consulenza per la promozione delle energie rinnovabili nell'industria e nel settore dei trasporti.

A sostegno dei piccoli agricoltori vanno 13,1 milioni di euro di sussidi della KfW per un progetto di riforestazione in aree degradate, 80 milioni di euro dalla KfW in prestiti a tasso agevolato, attraverso il Banco do Brasil, per consentire agli agricoltori di accedere a linee di credito per rafforzare la loro terra.

Dalla Banca tedesca per lo sviluppo (Kfw) altri 31 milioni di euro di contributi sono per il ministero dell'Ambiente, per sostenere gli Stati amazzonici nell'attuazione di "azioni ambiziose", per una maggiore protezione delle foreste. (ANSA).