Brasile e Argentina, al via i lavori per la moneta comune (2)

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Verra' presa la decisione di inziare a studiare i parametri necessari per una moneta comune, compresi gli aspettoi fiscali, delle finanze pubbliche e del ruolo delle banche centrali", ha spiegato sul Financial Times il ministro dell'economia argentino Sergio Massa.

Brasile e Argentina discutono della possibilita' di una moneta unica dai primi del 2019, anche se inizialmente la proposta fu osteggiata dalla banca centrale brasiliana. Il Financial Times spiega che l'intenzione e' quella di invitare in futuro altri Paesi sudamericani ad aderire al 'Sur'. (ANSA).