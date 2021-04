In Brasile il primo censimento dei ricercatori scientifici italiani

(ANSA) - BRASILIA, 19 APR - In occasione della giornata della Ricerca italiana nel mondo sono stati presentati a Brasilia i primi dati del censimento dei ricercatori presenti in Brasile, realizzato dall'ambasciata d'Italia con l'Associazione dei ricercatori italiani in Brasile (Arib).

L'ambasciatore Francesco Azzarello e il rappresentante del ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione, Vincenzo Maria Lauriola, hanno sottolineato l'importanza della collaborazione scientifica bilaterale, nonché l'opportunità di consolidarla ulteriormente.

Nella banca dati appena costituita sono già presenti 577 ricercatori nati in Italia (75% uomini e 25% donne).

Gli Stati in cui sono maggiormente presenti sono San Paolo (39%), Rio de Janeiro (16%), Minas Gerais (6%), Bahia e Rio Grande do Sul (5%). La maggior parte di loro lavora nel campo delle scienze esatte e della terra (27%) e delle scienze umane e sociali (23%).

La ricerca sarà progressivamente affinata includendo anche i cittadini italiani nati in Brasile e successivamente gli italo-brasiliani. (ANSA).