Presidente del Kenya, 'il commercio con Mosca può crescere'

(v. 'Lavrov in visita a sorpresa in Kenya sulla...' delle 10:35) (ANSA) - NAIROBI, 29 MAG - "Il volume degli scambi commerciali tra Kenya e Russia è basso, ma il potenziale di crescita delle nostre economie è significativo". Lo ha dichiarato il presidente keniano William Ruto, sul suo profilo Twitter, a margine della visita a sorpresa del ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov a Nairobi, ribadendo in un comunicato che le due nazioni sono pronte a firmare un nuovo patto commerciale.

La sosta di Lavrov nella capitale keniana avviene in vista della ministeriale Brics a Città del Capo, in Sudafrica, e allo stesso tempo dopo il tour africano compiuto la scorsa settimana dal suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba.

In un altro tweet, Ruto ha fatto presente la richiesta a Mosca che l'Africa sia rappresentata nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove la Russia è uno dei cinque membri permanenti. Nel 2022, il Kenya ha esportato in Russia prodotti per 55 milioni di dollari, mentre le importazioni sono state pari a 266 milioni di dollari, secondo i più recenti dati del governo keniano. (ANSA).