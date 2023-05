Lavrov in visita a sorpresa in Kenya sulla via verso i Brics

(ANSA) - NAIROBI, 29 MAG - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è atterrato questa notte a Nairobi, in Kenya, per una visita non-annunciata prima di recarsi in Sudafrica per la ministeriale dei paesi Brics del primo e 2 giugno. Il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato l'arrivo di Lavrov nella capitale keniana questa mattina, senza fornire altri dettagli sulla visita, riporta il sito della Bbc. L'ambasciata russa a Nairobi ha dichiarato in un tweet che questa sarà "una settimana molto fruttuosa per le relazioni bilaterali tra Russia e Kenya". E' previsto un incontro con il presidente keniano William Ruto. (ANSA).