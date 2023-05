Gruppo di migranti protesta a Tunisi davanti alla sede dell'Oim

(ANSA) - TUNISI, 26 MAG - Un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo, di vari paesi africani ha protestato oggi davanti alla sede dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in Tunisia "per chiedere l'evacuazione dalla Tunisia e il ricollocamento in un Paese sicuro". In particolare, scrive l'Ong Forum tunisino per i diritti economico e sociali, si tratta di cittadini del "Sudan, Centrafrica, Ciad, Etiopia, e Somalia". La protesta odierna arriva dopo lo sgombero di un sit-in durato un mese davanti alla sede dell'Alto Commissariato per i Rifugiati (Unhcr) al Lac di Tunisi, sempre per gli stessi motivi. Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali la Tunisia, un paese di 12 milioni di abitanti, ha più di 21.000 cittadini di paesi dell'Africa sub-sahariana. (ANSA).