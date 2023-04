Sudan: partito l'ultimo volo di evacuazione britannico

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'ultimo volo del Regno Unito che ha evacuato gli sfollati dal Sudan è partito nella notte, ha detto il governo britannico, che in precedenza aveva affermato il blocco della partenza previsto per ieri pomeriggio. Il Foreign, Commonwealth and Development office ha dichiarato che l'ultimo volo ha lasciato l'aeroporto di Wadi Saeedna, a nord della capitale, Khartoum, e che il Regno Unito non effettua più voli di evacuazione dall'aeroporto. (ANSA).