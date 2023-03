Un enorme murale pro-Ucraina nel centro di Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 17 MAR - Due artisti keniani e colleghi ucraini hanno dipinto un enorme murale sulla facciata di un noto palazzo del centro di Nairobi, la Phoenix House, come segno di solidarietà con l'Ucraina nella guerra in corso dopo l'invasione da parte della Russia, su iniziativa del Comune di Nairobi e dell'Ambasciata Ucraina in Kenya.

I graffiters keniani Moha ed Eliamin Ink, insieme con gli artisti concettuali ucraini Alina Konyk, Nikita Kravtsov e Andrji Kovtun, hanno realizzato un'opera gigantesca dal titolo "I grani della cultura" che simboleggia ed evidenzia "l'alleanza e il beneficio reciproco della cooperazione ucraino-keniota a tutti i livelli: tra individui, comunità, imprese e paesi" come scrive l'Ukrainian Institute sulla sua pagina Twitter.

L'ambasciatore di Kiev in Kenya, Andriy Pravednyk, ha espresso gratitudine al Kenya per essersi schierato a favore del suo Paese, come riporta il quotidiano The Star. "Il murale significa l'amicizia tra Kenya e Ucraina. Abbiamo aperto l'ambasciata in Kenya nel 2004 e da allora le nostre relazioni si sono rafforzate", ha detto Pravednyk. (ANSA).