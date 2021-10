Sudafrica: icona anti-apartheid Desmond Tutu compie 90 anni

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - In Sudafrica oggi è una giornata di celebrazioni dedicate a Desmond Tutu, premio Nobel per la pace e icona anti-apartheid che compie 90 anni. Come riporta la Bbc, è in programma una funzione nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo, dove l'uomo ha svolto attività pastorale in qualità di primo arcivescovo nero del Paese negli anni Ottanta.

Il Dalai Lama e Graca Machel, vedova di Nelson Mandela, figurano tra i partecipanti a una conferenza online in suo onore. Ritiratosi dalla vita pubblica più di dieci anni fa, Desmond Tutu ha denunciato in passato il governo della minoranza bianca sudafricana sulla maggioranza nera. Di recente, il novantenne si è espresso contro la corruzione e la violenza xenofoba. (ANSA).