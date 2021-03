Egitto: cargo arenato blocca il canale di Suez

(ANSA) - IL CAIRO, 24 MAR - Il Canale di Suez, una delle principali vie d'acqua del mondo, è bloccato da ieri a causa di un mega-container che si è incagliato e potrebbero essere necessari giorni per rimuoverlo consentendo la ripresa del traffico. Lo riferiscono vari media, tra cui la Bbc.

Sono state mobilitate diverse imbarcazioni per aiutare il cargo "Ever Given", lungo 400 metri e largo 59 incagliatosi a nord del porto di Suez probabilmente a causa di un forte vento e con potenziali ripercussioni a livello mondiale. (ANSA).