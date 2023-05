Mosca, F-16 all'Ucraina? L'Occidente sta giocando con il fuoco

(ANSA-AFP) - MOSCA, 28 MAG - Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con i piani per fornire aerei F-16 a Kiev gli occidentali stanno "giocando col fuoco". Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha definito i piani dei Paesi occidentali per l'invio di caccia F-16 in Ucraina un'escalation inaccettabile. "Certamente si tratta di un'escalation inaccettabile. Spero che in Occidente ci siano persone ragionevoli che lo capiscano", ha dichiarato Lavrov alla trasmissione 'Mosca. Cremlino. Putin'. (ANSA-AFP).