'Nuova potente esplosione a Berdyansk occupata'

(ANSA) - KIEV, 27 MAG - Una potente esplosione è stata segnalata oggi per la seconda volta nell'area di Berdyansk occupata dai russi. Lo riporta Rbc Ucraina citando canali Telegram locali.

In rete vengono pubblicati filmati dalla città che mostrano una densa nuvola di fumo che si è alzata dopo la nuova esplosione, mentre circolano informazioni secondo cui sarebbe coinvolta una base degli occupanti russi. Secondo quanto scrive Rbc, l'amministrazione militare della città di Berdyansk informa che sono state colpite le posizioni dei russi, forse in riferimento a questa nuova esplosione. (ANSA).