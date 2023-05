Iniziata la sostituzione della Wagner a Bakhmut

Secondo l'analisi dell'intelligence militare britannica, i combattenti della milizia Wagner hanno probabilmente iniziato a ritirarsi da alcune delle loro posizioni intorno a Bakhmut dal 24 maggio le forze dell'autoproclamata repubblica del Donetsk sono probabilmente entrate in città per iniziare le operazioni di sgombero. Nel suo consueto report quotidiano, pubblicato su Twitter, il ministero della Difesa di Londra ricorda che il 16 maggio le forze ucraine avevano conquistato 20 chilometri quadrati sui fianchi di Bakhmut, quindi adesso "è probabile che la rotazione delle forze Wagner continui in fasi controllate per evitare il collasso delle sacche intorno alla città". E "nonostante la faida tra Yevgeny Prigozhin e il ministero della Difesa russo, le forze Wagner saranno probabilmente utilizzate per ulteriori operazioni offensive nel Donbass dopo la ricostituzione delle forze".

Da parte sua, il think tank statunitense Isw (Institute of the study of war) sostiene che i continui contrattacchi ucraini sui fianchi di Bakhmut potrebbero però complicare l'operazione dell'esercito russo di sostituirsi ai miliziani della Wagner. Blogger militari russi hanno affermato che

le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi nei pressi di Orikhovo-Vasylivka (11 km a nord-ovest di Bakhmut) e Klishchiivka (7 km a sud-ovest di Bakhmut). Un importante blogger militare ha affermato che i contrattacchi ucraini nei pressi di Orikhovo-Vasylivka hanno fatto sì che elementi della compagnia Wagner si ritirassero fino a un chilometro dalle posizioni precedentemente occupate nell'area. E hanno riferito che le forze ucraine hanno catturato posizioni elevate lungo l'autostrada E40 (da Bakhmut a Slovyansk) e che i combattimenti sono in corso nell'area.

Unità ucraine sono avanzate verso Klishchiivka e hanno attraversato il canale Siverskyi Donets, forse minacciando di accerchiare l'insediamento e costringere le forze russe a ritirarsi verso est. Tuttavia, i filmati geolocalizzati pubblicati il 24 e il 25 maggio indicano che le forze russe hanno probabilmente riconquistato posizioni limitate a ovest di Klishchiivka, sempre secondo il report di Isw.

E la viceministra ucraina della Difesa Hanna Malyar, in un aggiornamento su Telegram, ha scritto che a Bakhmut "il nemico è avanzato senza

successo, ma l'attività offensiva complessiva è stata ridotta. Il nemico ha scommesso sugli attacchi aerei e del fuoco di artiglieria intensivo. Ieri e oggi non ci sono battaglie attive lì, né in città, né sui fianchi. Invece, il nemico sta attivamente bombardando la periferia della città e le zone

vicine". "Manteniamo saldamente le alture dominanti precedentemente occupate a nord e a sud di Bakhmut. Allo stesso tempo, l'avanzamento di ieri e di oggi è stato sospeso per adempiere ad altri compiti", ha aggiunto. "La diminuzione dell'attività offensiva del nemico è dovuta al fatto che le truppe vengono sostituite e raggruppate. Il nemico sta cercando di rafforzare le proprie capacità".