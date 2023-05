Media, palestinese ucciso dopo tentato attacco a israeliani

(ANSA) - TEL AVIV, 26 MAG - Un palestinese - che si era infiltrato nell'insediamento ebraico di Teneh Omarim, vicino Hebron, in Cisgiordania - ha tentato di aggredire a coltellate un gruppo di israeliani ed è stato ucciso. Lo ha riferito il portavoce militare, usando il termine 'neutralizzato'.

I media riportano che il palestinese è stato ucciso dopo essere stato intercettato dalla sicurezza mentre si stava dirigendo verso la sinagoga dove sono in corso le preghiere per la festa di Shavuot. (ANSA).