Francia: la popolarità di Macron risale nei sondaggi

L'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron e della premier Elisabeth Borne riprende colore dopo la battaglia sulla riforma delle pensioni che aveva affossato il loro gradimento. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Bva per radio Rtl, il capo dello Stato recupera 6 punti: 32% dei francesi ha ora una "buona opinione" del suo operato dopo la pagina nera della contestata riforma che porta l'età pensionistica da 62 a 64 anni. Meglio anche la premeir Borne, che risale di cinque punti, con 32% di opinioni positive.

Sempre secondo il sondaggio, il 69% si dice "preoccupato" dall'immigrazione: due terzi dei francesi (67%) considerano, tra l'altro, che ci siano "troppi immigrati" mentre solo 43% pensa che l'immigrazione sia una "opportunità per la Francia". La maggioranza (60%) riconosce tuttavia che "gli immigrati sono vittime di discriminazioni". Dinanzi all'offensiva della destra all'opposizione (Les Républicains) sulla questione migratoria, il 73% vuole "organizzare un referendum" e 66% vuole rendere "più difficile il ricongiungimento famigliare". Ma il 68% si dice anche favorevole, come vuole il governo, a "regolarizzare i lavoratori senza documenti" in quei settori in cui c'è bisogno. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è il partito che suscita più fiducia (36%) sul tema migratorio, seguito dai Républicains (30%) e dall'attuale maggioranza macronista (28%).

Il sondaggio è stato realizzato tra il 24 e il 25 maggio su un campione di 1.002 persone.