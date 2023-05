Il capo degli 007 di Kiev: 'Vivo con una scheggia sotto il cuore'

Il capo dell'intelligence della Difesa ucraina Kyrylo Budanov ha rivelato in un'intervista alla Nv di essere stato ferito gravemente durante un'operazione speciale in Donbass: "Una scheggia di mina mi ha colpito sotto il cuore. Il frammento non può essere rimosso perchè è pericoloso. La schiena e il collo sono stati trafitti", ha raccontato senza specificare quando è successo, come riporta Unian.

"Stavo attraversando la linea del fronte da solo, sotto l'effetto dell'adrenalina, ho camminato per cinque chilometri, poi sono caduto esausto. La ferita è grave, ma in linea di massima posso vivere", ha detto Budanov.

Il capo degli 007 ucraini è un obiettivo centrale per i russi, almeno una dozzina di attentati sono stati organizzati contro di lui negli ultimi anni: nel 2019 dell'esplosivo fu piazzato sotto la sua auto personale ma esplose prima che arrivasse Budanov.