Giappone: due meloni battuti all'asta per 23mila euro

(ANSA) - TOKYO, 26 MAG - Due meloni dell'Hokkaido, la prefettura più a nord del Giappone, sono stati venduti alla prima asta della stagione per 3 milioni e mezzo di yen, una cifra equivalente a 23.300 euro. Si tratta del prezzo più alto dopo il record di 5 milioni di yen fatto segnare nel 2019. In base alle stime del consorzio locale nella cittadina di Yubari - famosa per i frutti più succosi della regione, gli agricoltori della zona produrranno circa 3.258 tonnellate di meloni quest'anno, per un valore del fatturato pari a 1,9 miliardi di yen (12,6 milioni di euro).

Come vuole la tradizione, il vincitore dell'asta che segna l'avvicinarsi dell'estate, la Hokuyupack distribuirà i meloni gratuitamente la prossima settimana a circa 200 persone. I frutti di fascia alta solitamente in Giappone raggiungono prezzi elevati durante le aste locali, spesso utilizzate come campagne commerciali per promuovere le specialità locali. (ANSA).