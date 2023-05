Violata la tregua in Sudan, scontri e attacchi aerei

Violata la tregua in Sudan. Nel corso della notte nella parte meridionale della capitale Khartoum si sono svolti scontri e attacchi aerei nonostante fosse in vigore uno stop alle armi di una settimana tra esercito e paramilitari per consentire il passaggio di civili e aiuti umanitari in Sudan.

Dal 15 aprile, la guerra tra l'esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (FSR) del generale Mohamed Hamdane Daglo ha provocato un migliaio di morti e più di un milione di sfollati e profughi.