Corte di Mosca prolunga di 3 mesi l'arresto di Gershkovich

La Corte del distretto di Lefortovo a Mosca ha prolungato di tre mesi, fino al 30 agosto, l'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, accusato di spionaggio. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Erano stati gli stessi servizi d'intelligence interni russi a richiedere alle autorità giudiziarie di prolungare fino alla fine di agosto l'arresto Gershkovich. L'attuale stato di arresto scade il 29 maggio.

Un tribunale militare russo ha condannato a 14 anni di reclusione l'attivista per i diritti umani Bakhrom Khamroev, accusato di "giustificazione del terrorismo" e "organizzazione dell'attività di un'entità terroristica" in un processo ritenuto di matrice politica: lo riporta Novaya Gazeta Europa citando l'ong per la difesa dei diritti umani Memorial, insignita del Nobel per la Pace l'anno scorso e per la quale Khamroev lavorava fino a quando le autorità russe non ne hanno ordinato lo scioglimento. Khamroev era stato arrestato il 24 febbraio dell'anno scorso. La pubblica accusa aveva chiesto 21 anni di reclusione.