Zelensky al G7, con gli F16 momento storico per la sicurezza globale

"Quando i nostri piloti conosceranno l'F16 e quando questi velivoli appariranno nei nostri cieli, avrà importanza non solo per l'Ucraina. Questo sarà un momento storico per l'intera architettura della sicurezza in Europa e nel mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa mattina, intervenendo ai lavori del G7.

"Sono grato - ha aggiunto - per la decisione di addestrare i nostri piloti su moderni aerei da combattimento. Lo scudo aereo può essere completo solo quando i sistemi di difesa aerea a terra sono integrati da moderni velivoli in aria. Ora siamo sulla strada per eliminare il gap di capacità".

"Il nostro mondo è grande, ma ci siamo dentro tutti insieme. E questa è la nostra causa comune: la pace. L'Ucraina ha offerto al mondo una formula per la pace. Finché gli invasori russi rimarranno sulla nostra terra, nessuno siederà al tavolo dei negoziati con la Russia. Il colonizzatore

deve andarsene. Ma il mondo ha abbastanza potere per costringere la Russia passo dopo passo a ristabilire la pace", ha scritto il leader ucraino sul suo account Telegram.

"Abbiamo sviluppato una formula di pace in modo che ciascuno dei suoi punti sia supportato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. In modo che tutti nel mondo possano scegliere l'oggetto che è in grado di aiutare a implementare. Dal Giappone ai Paesi arabi, dall'Europa all'America Latina, troviamo il sostegno alla formula della pace. E continuiamo questo lavoro", conclude il messaggio.

Oggi Zelensky ha avuto anche un incontro bilaterale con il presidente americano Joe Biden, che ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno

nuove armi e munizioni all'Ucraina: il nuovo pacchetto includerà "munizioni, artiglieria e veicoli blindati", ha dichiarato Biden.